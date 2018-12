Backlink von einer Autoritätsseite mit PageRank 6 gefällig?

Von mdr.de wurde folgende Meldung an die Presse geleitet: 2001 startete die Internet-Enzyklopädie. Tausende freie Autoren haben gut eine Million Artikel für das deutsche Wikipedia geschrieben. Jetzt stößt das Projekt an Grenzen. (04.01.2010) ... weiterlesen

Bei TELEPOLIS steht zur Zeit aktuell: In Webforen und besonders in Wikis besteht eine große Versuchung, sich neben einem offiziellen Account heimlich deren weitere zu halten, um andere Personen vorzutäuschen, welche den eigenen Ansichten beipflichten oder gar bei Abstimmungen die eigene Stimme vervielfachen. ... weiterlesen

Bei Lausitzer Rundschau Brandenburg steht: Hamburg (dpa/tmn) Eine Webseite online zu stellen, ist heute einfacher und günstiger denn je. Wer jedoch etwas mehr Besucher will, muss mehr Arbeit in sein Projekt stecken, als es das Erstellen der Inhalte allein erfordert. Es gilt, potenzielle Leser auf das Online-Projekt aufmerksam zu machen. ... weiterlesen

Als aktuelle Meldung gab Netzeitung.de heute folgendes bekannt: com (NASDAQ:AMZN) gab heute bekannt, dass Amazon Kindle DX, Amazons Lesegerät mit revolutionärer Funkübertragung, einer riesigen Auswahl an Inhalten sowie einem großen 9,7 Zoll epaperDisplay, nun erstmalig Kunden aus der ganzen Welt zur ... ... weiterlesen

Zu schön, um wahr zu sein

Als aktuelle Meldung gab Taz heute folgendes bekannt: Freies Internet für die ganze Stadt - das hört sich schön an. Doch ein tragbares Geschäftsmodell für einen privaten Investor ist nicht in Sicht. Um ein flächendeckendes Netz aufzubauen, muss so ein Investor viel Geld in die Hand nehmen. ... weiterlesen