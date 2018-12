Ungerechtfertigt PageRank wegen Linkhandel verloren?

AFP via Yahoo! Nachrichten gibt bekannt: Wegen Mordversuchs muss sich ab heute ein Rentner vor dem Landgericht Bielefeld verantworten, der laut Anklage ein Blutbad unter Zeugen Jehovas anrichten wollte. ... weiterlesen

Prozess gegen Rentner wegen Mordversuchs an Zeugen Jehovas

ddp via Yahoo! Nachrichten gab folgende Pressemeldung heraus: Wegen der Tötung ihres neugeborenen Babys muss sich eine 33-jährige Frau ab heute erneut vor dem Kasseler Landgericht verantworten. Ihr droht damit doch noch eine Verurteilung zu lebenslanger Haft wegen Mordes. In der ersten Auflage des Verfahrens war die aus Haina stammende Frau im November 2008 zu einer achtmonatigen Haftstrafe wegen fahrlässiger Tötung verurteilt worden. ... weiterlesen

Aktueller Artikel von Stock World: DAX rauscht ab wegen Obama Die Banken verlieren heftig an Wert weltweit. Wo ist das Ende zu sehen ? Besser die Hälfte gewonnen als das Doppelte verloren. ... weiterlesen

Bei 6 kann man jetzt lesen das: Bei groben Behandlungsfehlern sind Patienten oft immer noch die allein Leidtragenden: Dabei gibt es in anderen Ländern schon brauchbare Entschädigungslösungen. FAZ.NET - Homepage | Politik | Gesellschaft | Wirtschaft | Finanzmarkt | Sport | Feuilleton | Reise | Wissen | Auto | Computer ... weiterlesen

Auf Netzeitung.de wird momentan berichtet das: Island zieht offenbar die Hilfe ausländischer Regierungen für eine Beilegung des Streits über die milliardenschwere Rückzahlung ausländischer Sparguthaben in Betracht. Es seien verschiedene Regierungen wegen der Möglichkeit von ... ... weiterlesen

Medien: Island strebt Vermittlungsgespräche wegen "Icesave" an

Netzeitung.de berichtet: Das rote Tuch ist weg ? der Weg für Rot-Rot scheint frei: Einen Tag nach dem Rückzug von Oskar Lafontaine von der Linkspartei-Spitze mehren sich in der SPD die Stimmen für eine Koalition mit den Linken. ?Wir wissen, dass ein rot-rot-grünes[...] ... weiterlesen

Aktuelle Meldung von newsclick.de: Der Hafen in Salzgitter-Beddingen hat bislang unter dem Dauerfrost wenig zu leiden. Zwar ist die Schifffahrt auf dem Stichkanal Salzgitter zum Mittellandkanal wegen des Eises nur eingeschränkt möglich. ... weiterlesen

Hannoversche Allgemeine Zeitung gab folgende Pressemeldung heraus: Wegen der Wirtschaftskrise wird es eng in deutschen Tierheimen. Immer mehr Menschen trennen sich aus finanzieller Not von ihren Haustieren, während sich potenzielle Abnehmer aus Sorge vor der Zukunft zurückhalten. ... weiterlesen

Tierheime wegen der Wirtschaftskrise in Geldnot

Habt ihr schon mal "den Faden verloren"?

Zu diesem Thema schreibt Hamburger Abendblatt in ihrer Pressemeldung: Bestimmt habt ihr schon mal mitten im Satz vergessen, was ihr eigentlich sagen wolltet. Vielleicht ist euch ein anderer Gedanke in den Sinn gekommen, sodass ihr den Faden verloren habt. ... weiterlesen