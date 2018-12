Was zum Teufel ist nur los mit SEO Deutschland?

Johannes Gensfleich, besser bekannt unter dem Namen "Gutenberg", der denerfunden hat, die Herren Benz & Daimler, denen wir dasverdanken, große Namen, die für sich selbst sprechen wie z.B. Albert Einstein, Wilhelm Conrad Röntgen, Ludwig van Beethoven, etc...Dasverdanken wir Manfred von Ardenne, dem 1930 die erste elektronische Fernsehübertragung gelang und Heinrich Göbel schenkte uns 1854 die erste, ohne die es ziemlich dunkel wäre in unserer Welt.ist heutzutage in aller Munde oder besser "in aller Ohr" und zu verdanken hat die Welt dieses Kompressionsverfahren dem Frauenhofer-Institut.Das(1859 von Philipp Reis) und nicht zu vergessen der, dieser wurde von dem Berliner Konrad Zuse 1941 entwickelt, ohne ihn gäbe es auch nicht die heutige Technologie, wie z.B. das Internet.Die Liste könnte man noch unendlich weiterführen, "bahnbrechende Erfindungen", die die gesamte Welt verändert haben, alles "made in germany" und heute?Ich lasse diese Frage mal so im Raum stehen und kehre an dieser Stelle zurück zu meinen "Leisten", Internet-Marketing, SEO und das Internet. Auch SEO´s zählen eigentlich zu der Gattung der Erfinder. Zwar kommen hier selten weltbewegende Erfindungen zu Tage, doch darum geht es auch gar nicht, es geht viel mehr um die kleinen Dinge, die das Internet für alle interessanter machen und mit denen man heutzutage auch noch viel Geld verdienen kann.Doch das Hauptproblem einiger SEO´s aus Deutschland liegt einfach in ihrer Mentalität. Viele sind einfach zu sehr mit sich selbst beschäftigt und damit andere zu diskreditieren anstatt einmal etwas anzupacken und etwas zu "unternehmen" wie das schöne Wort "Unternehmer" aussagt.Ein schönes Beispiel habe ich in einem Forum gefunden, wo sich ein paar "SEO`s" (wohlgemerkt nur eine Minderheit) über meinen Artikel " SEO ist nicht gleich SEO ... Ein Blick in den SEO Olymp " ausgelassen haben. Nun um es zusammenzufassen, der Artikel wurde als Unsinn abgestempelt, doch warum?Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, das die Jenigen sich wirklich intensiv damit auseinander gesetzt haben und entsprechende Nachforschungen angestellt haben, was ihre Aussagen untermauern würde.Im Gegenteil, wenn sie Nachforschungen angestellt hätten, wären sie zu der Erkenntnis gelangt, das mein Artikel u.a. auf einem Bericht einer weltweit bekannten und großen Zeitung basiert, den ich um meine eigenen Erfahrungen und Kenntnisse erweitert habe. Mit anderen Worten der Artikel ist keineswegs aus der Kategorie "Märchenstunde", auch wenn es manchmal etwas "fantastisch" klingt, sondern tatsächlich Fakt (ich habe selbstverständlich auch meine eigenen Nachforschungen angestellt, bevor ich den Artikel verfasst habe, da ich auch nicht immer alles gleich glaube was in Zeitungen berichtet wird, auch wenn sie weltweit "eine Hausnummer" sind).Und hier liegt eines der großen Probleme unserer heutigen Zeit. Dinge die man selbst nicht begreift, weil sie vielleicht "zu groß" oder einfach "anders" sind werden als "Unsinn" abgestempelt, auch ohne das man sich damit auseinandersetzt. Ein weiteres großes Problem in diesem Zusammenhang ist der Neid, Mißgunst und Diskreditierung anderer, auch ohne das man die Person kennt.Wie z.B. kommen solche "SEO`s" dazu mich oder meine Artikel beurteilen zu können? Auf Grund meines Blogs hier, der gerade erst ein paar Monate alt ist? Nebenbei bemerkt bin ich seit 1995 "im business" und zähle nun wahrlich nicht mehr zu den "newbies".Der Grund diesen Blog zu machen war ganz einfach denen etwas zu helfen, die vielleicht eine gute Idee haben, aber große Probleme damit haben ihre Idee an den Mann (die Frau) oder in die SERPS zu bringen. Daher ist dieser "SEO Blog" auch für Einsteiger gedacht.Verdienen tue ich mit diesem Blog nichts, die AdSense-Werbung ist lediglich Bestandteil eines Tests von mir und erwartungsgem. kommt dabei eh nichts rum (also schonmal ein Grund weniger "Neidisch" zu sein ;-). Mit anderen Worten ich investiere in diesem Blog meine Zeit und Geld um anderen Menschen für Lau dabei zu helfen "in die Puschen zu kommen" und als Dank ernte ich "nette Kritik" von ein paar "SEO´s" die selbst nicht einmal einen Blog haben um anderen zu helfen, geschweigen denn irgendwelche nennenswerte Projekte, die sie als echte SEO`s auszeichnen würden. Ist das Deutschland?Mein Tipp an dieser Stelle an diese Art von "SEO`s": Wie wäre es, wenn ihr euch selbst einmal die Arbeit macht und etwas FÜR die Community beitragt und anderen helft, anstatt eure Zeit dafür zu verschwenden um über andere (die ihr nicht einmal kennt) herzuziehen?Ihr steht euch doch letztendlich selbst im Wege, dieses ständige "Niedermachen" und "Rumgenörgle" führt doch zu nichts und schaden tut ihr mir damit auch nicht (my blog is my hobby), höchstens euch selbst, denn es gibt (zum Glück) viele die sich selbst ihr Bild über eine Sache (oder Artikel) machen und zu dem Schluss kommen, dass ich hier keinen "Unsinn" schreibe, warum auch?Und sollte ich einmal bei einer Sache auf dem Holzweg sein, so bin ich der Letzte der dieses nicht auch zugeben würde, schliesslich bin ich auch nur ein Mensch und mache ebenfalls Fehler wie jeder andere. Ich gebe z.B. zu das meine Texte nicht gerade ein Highlight der deutschen Sprache und Gramatik sind, warum auch? Es ist ein Blog und bei dem bisschen Zeit die mir zur Verfügung steht schreibe ich einfach so wie es mir grade in den Sinn kommt, schliesslich will ich hier auch keine markellose Doktorarbeit abliefern. Den Menschen denen ich mit meinen Infos helfe ist es auch im Endeffekt egal, wie grauselig meine Gramatik in diesem Blog ist, sie freuen sich über die Inhalte und das bestätigen mir die vielen E-Mails die ich bisher bekommen habe. Ihr schaut doch auch keine "Erotikfilme" wegen der literarisch, wertvollen Inhalte und Dialoge oder? ;-)Also um mal langsam zu einem Schluss zu kommen ... Hört auf dauernd durch inkompetente Bemerkungen zu glänzen und andere zu diskreditieren, sondern helft